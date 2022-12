Bumagyo ng tres! Hayden Blankley 10 ang pina-swak

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:30pm — NorthPort vs Ginebra

5:45pm — San Mgiuel vs Converge

IBINUHOS ni Hayden Joel Blankley ang 10 tres para sa Bay Area Dragons upang angkinin ang 126-96 panalo para patalsikin aagad ang Rain Or Shine Elasto Painters sa quarterfinals ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena, Biyernes.

Itinala ni Blankley ang kabuuang 47 puntos tampok ang 10-of-13 sa long distance habang dinagdagan pa nito ng 10 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block upang bitbitin ang bumibisitang Dragons sa unang silya sa natatanging apat na koponan sa semifinals.

Dalawang tres ni Blankley ang nagsalba sa Dragons sa mainit na pagtatangka ng Painters na nagawang lumapit sa siyam na puntos na lamang upang muli nitong ilayo sa 24 sa unang hati.

Tumulong si import Andrew Nicholson na may 32 puntos, 8 rebounds at 2 assists para sa Dragons na hihintayin na lamang ang magwawagi sa pagitan ng San Miguel Beer at Converge FiberXers.

Itinala ng Dragons ang pinakamalaki ntiong abante sa 34 puntos mula sa dalawang free throws ni Blankley sa ikatlong yugto, 85-51.

Tanging nakalapit lamang ang Elasto. Painters sa siyam na puntos sa iskor na 49-40 sa dalawang free throws ni Rey Nambatac sa ikalawang yugto (Lito Oredo)