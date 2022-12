Buking sa South Korea: Arci pamangkin nina Manny, Jinkee ang dyowa

Kasalan na ‘yan!

‘Yan nga ang chika ng mga fan, kaibigan nina Arci Munoz, at ng pamangkin nina Manny Pacquio, Jinkee Pacquiao, na si Seth Shannon Jamora.

Kung hindi ako nagkakamali, si Seth Shannon ay anak ng kakambal ni Jinkee na si Janet Jamora.

Anyway, makikita nga sa Instagram ni Seth Shannon ang photo nila ni Arci Munoz, na unang na-post noong October 10, 2022. Akbay-akbay ni Seth si Arci sa photo na `yon, na may puso (black) pang kasama.

May mga mensahe, komento rin sa photo na `yon na ‘true love’, ‘so sweet’, keleg’, at kung ano-ano pang may kaugnayan sa relasyon.

At mas tumibay pa nga ang chika, dahil sa latest trip ng mga Pacquiao sa South Korea, na kung saan ay naka-dinner nga nila ang Korean superstar na si Ji Chang-Wook, kasama si Arci, ha!

“Moments @jichangwook. Thank you Tito Manny Pacquiao, Tita Jinkee Pacquiao,” sabi ni Arci, na naka-tag din si @imsethoy na may caption na Sitsit.

Siyempre, ang daming nainggit kay Arci, ha! Tulad ni Lovi Poe na nagsabing, ‘Omg jelly ace!”

Babaeng pinagpala nga ang tawag ng marami kay Arci ngayon, dahil sa mga photo na nakakasama niya ang mga Korean idol.

Pero, ang dami ngang nagtatanong, paano raw ba maging Tito, Tita sina Pacman at Jinkee?

Chika ng iba, dapat talaga maging kadikit mo si Mareng Jinkee, para sure na may photo, dinner ka na kasama ang mga K-drama actor. (Rb Sermino)