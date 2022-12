Toni walang power: Kris, Xyriel, Bella, Deanna pinakamabango sa Google

Naglabas ang Google Trends ng listahan ng mga Top 10 Most Searched or Top 10 Trending Personalities sa bansa. Meaning, sila ang maraming searched mula sa mga netizens sa loob ng taong 2022.

Ang mga ito ang madalas na hinahanap, ginu-Google ang pangalan.

Nag-top sa male ang basketball player at boyfriend ni Andrea Brillantes na si Ricci Rivero. May palagay kaming malaking factor rin ang pagiging in a relationship nila ni Andrea this year, though sa mga babae, si Andrea na isa sa talagang mabenta at most followed celebrities sa social media ay hindi nakapasok ngayon sa Top 10.

Si Amber Heard, isang American actress ang nag-top, followed by still—one of the most followed and obviously, searched pa rin na celebrity na si Kris Aquino for being in Top 2.

Sa mga babae, sina Deanna Wong, Xyriel Manabat at Bella Racelis ang mga local celebrities/influencers na pasok sa Top 10. Habang sa lalaki naman, si Ricci lang talaga ang nasa top 10 at Top 1 pa.

Pero, bigla naming naalala ang naging statement ng director na si Paul Soriano sa kanyang asawa na si Toni Gonzaga na ito raw ang most powerful celebrity ngayon? Ano’t mukhang sa pagiging most powerful as he claimed, ano’t hindi yata nag-reflect sa Google na siyang number one in-terms of search and visibility ng isang celebrity o artista?

Rochelle malaki utang sa GMA

Overwhelmed talaga ang Kapuso actress na si Rochelle Pangilinan sa bago niyang serye sa GMA7, ang “Urduja.”

Para itong nanalo na ng award at parang nagbigay na ng speech sa pagpapasalamat sa network. Nagbalik-tanaw rin sa 24 years daw niya bilang isang Kapuso. Simula pa sa panahon ng Sexbomb at Daisy Syete siya.

Sabi ni Rochelle, “24 Years! Yes, 24 years na po ako sa GMA. Sobrang Grateful sa lahat ng mga taong nakasama ko, from utility, PAs, APs, EPs, sa lahat ng fans at kaibigan na sumusupporta sa akin at higit sa lahat sa aking mga boses para sa opportunies at tiwala na patuloy na binibigay ninyo sa akin.

“Ipinagpapasalamat ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Sobrang laking parte ng GMA sa kung anuman ako ngayon kasama ang pamilya ko. Sila din ang dahilan kung bakit nakakagawa ako ng ibat ibang proyekto kaya taus puso ang pasasalamat ko. Wala pong Rochelle Pangilinan ngayon kung hindi dahil sa kanila.

“Isa na naman pong project ang pinagkatiwala sa akin ng GMA. Asahan nyo po na mas pagbubutihan ko pa ang pagganap sa proyektong ito. Paghahandaan ko po ito. At sana po ay magustuhan ninyo. Sobrang nagpapasalamat po ako kay God dahil ang saya po ng puso ko ngayon. Marami man pong pagsubok sa buhay. Solido naman po ang aking support system.

“Lalong-lalo na sa aking mga boss, Sir FLG, Sir JRD, Sir FSY, Ma’am Lilybeth Gomez-Rasonable, Ms. Annette Gozon Valdes, Ms. LGM, Ms. Cheryl Ching Sy, Ms. Helen Rose S. Sese, Ms Dedicatoria N Ayalexi at sa buong GMA Drama group, sa GMA comedy and musical group GMA NAPA at sa buong GMA FAMILY ko. Salamat Ma, Perry. Sa paggabay sa akin. Urduja jewels!! lezz go!!!”

Makakasama rin ni Rochelle sa Urduja ang iba pang Kapuso actresses tulad nina Sanya Lopez at Kylie Padilla. Mukhang ang GMA ay nakikita ngayon ang winning streaks nila sa mga historical serye tulad ng pamamayagpag ng Maria Clara at Ibarra ngayon.