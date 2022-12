Kylie Verzosa pinarangalan ng Senado

Pinarangalan ng Senado si Kylie Verzosa na nagwaging best actress sa

2022 Distinctive International Arab Festival Awards in Dubai, United Arab Emirates para sa pelikulang ‘The Housemaid’.

Pinasa nga ang Resolution #272 para sa karangalan na binigay ni Kylie sa Pilipinas.

Sina Sen. Bong Revilla, Sen. Lito Lapid, ang nanguna sa pagbibigay ng parangal kay Kylie.

“Congratulations Kylie Verzosa sa iyong pagkapanalo bilang pinakamahusay na aktres sa 2022 Distinctive International Arab Festival Awards in Dubai, UAE!” caption ni Sen. Bong sa video nang pagbibigay parangal kay Kylie.

Siyempre, tuwang-tuwa naman ang beauty queen/aktres dahil pinahalagahan ang Senado ang kanyang kontribusyon sa larangan ng pelikula o showb business.

“So truly honored and blessed. Senate Visit.

“Thank you so much to the senate for acknowledging the DIAFAs Best Actress Award that I received in Dubai.

“Thank you to Sen. Lito Lapid and Bong Revilla sa pagpasa ng resolusyon.

“Na minsan kapwa artista lang po ang nakakalam kung ano pong hirap ang ng pagiging aktres.

“To Senator Risa Hontiveros, the short message after the resolution during my first Senate visit to help pass the Mental Health bill, that is now the Mental Health Law. @mentalhealthmatters.

“To Senator Robin Padilla for representing my hometown, Baguio City and Sen. Joel for commemorating my love for Filipino art and cinema.

“Thank you so much, always such and honor to bring pride to the Philippines and to be a Filipino,” sabi ni Kylie.

KPHOTO COURTESY OF Kylie Verzosa

Makikita sa Instagram ni Kylie ang mga photo ng pakikipag-selfi sa kanya ng mga senador, na tuwang-tuwa sa pagdalaw niya sa Senado.

For sure, pararangalan din ng Senado si Jodi Sta. Maria, di ba? (Rb Sermino)