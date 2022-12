Wala kang katulad! Hidilyn Diaz-Naranjo humakot ng 3 ginto sa World Weightlifting

TULUYANG tinala ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang kasaysayan bilang pinakaunang weightlifter sa bansa na nagwagi ng gintong medalya sa 2022 IWF World Weightlifting Championships sa Bogota, Columbia.

Kinumpleto ni Diaz sa pagdagdag sa tanging kulang na gintong medalya sa kanyang koleksiyon ang kasaysayan sa pagwawagi nito sa snatch, clean and jerk at total lift para iuwi ang tatlong gintong nakataya sa women’s 55kgs division Miyerkoles, Disyembre 7 (Disyembre 8, Huwebes sa Manila).

Binuhat ni Diaz ang 93kgs sa snatch at 114 sa clean and jerk para sa total lift na 207kgs upang biguin ang home bet na si Rosalba Morales ng Colombia at Ana Gabriela Lopez ng Mexico.

Ang pinakabagong tagumpay ay tumapos sa pagkauhaw ni Diaz na maidagdag ang mailap na world title sa kanyang koleksiyon ng gintong medalya na kinabibilangan ng Olympics, Asian Games, Asian Championship, pati na sa Southeast Asian Games.

Una na inihayag ni Diaz-Naranjo na paulit-ulit nabigo sa nakalipas na mga World Championships kung saan tanging nakuha nito ang tansong medalya sa women’s 53kgs noong 2015 at 2017 at sa women’s 55kgs noong 2021 na nais nitong patunayan na kaya nitong makipagsabayan sa atleta sa buong mundo.

Ang pinakahihintay nitong korona ay dumating sa Colombia nang makamit ni Diaz ang nakatayang tatlong gintong medalya sa torneo upang idagdag sa kasaysayan matapos mapanalunan niya para sa Pilipinas sa kauna-unahang Olympic title nito sa Tokyo Games nakaraang taon. (Lito Oredo)