Tulak na PDEA chief, dawit sa recycling ng droga

Kinumpirma ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na sangkot sa recycling ng ilegal na droga ang hepe at dalawang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na nahulihan ng P9.1M halaga ng shabu sa isang operasyon sa Taguig City noong Miyerkoles.

Ayon kay NCRPO spokesperson P/Lt. Col. Dexter Bersola, ang illegal drugs na nakuha kina PDEA Southern District Office chief Enrique Lucero at mga ahenteng sina Anthony Alabastro at Jaireh Llagunosa ay galing sa mga nakumpiskang shabu sa mga ikinasang operasyon ng ahensya.

Aniya, hindi kasi agad sinira ang mga kumpiskadong droga dahil ginagamit pa ito bilang ebidensya sa mga kaso.

Kasama ring naaresto si Mark Wallo na driver ng mga suspek.

Ayon kay Bersola, sasampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga suspek.

Inaresto ang mga ito sa loob mismo ng PDEA SDO headquarters sa Taguig City matapos makaiskor ng shabu ang isang pulis na umaktong buyer.

Nakuha mula sa mga suspek ang tatlong sachet na naglalaman ng white crystalline substance na may tinatayang value na P680,000; isang plastic ng hinihinalang shabu na may halagang na P8.5 milyon; at digital weighing scale. (Betchai Julian)