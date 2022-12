Sharks, BMPAP muling bubuhayin ang bilyar

MULING magsasanib-pwersa ang mga mga opisyales ng Billiards Managers and Players Associaion of the Philippines( BMPAP) sa pangunguna ni Perry Mariano para buhayin ang larong bilyar sa Pilipinas.

Hinikayat ng sports patron sina Putch Puyat, Isaac Belmonte at Jonathan Sy kasama ang mga bagong opisyales na sina Eric Salud, Larry Lim, Jojo Sanchez, Doc Mon Aguirre at anak nitong si Perry Hadley Mariano na i-revive ang billiards sa pamamagitan ng bagong tatag na Sharks Billiards League.

Itinatag ang Sharks noong November 2022 kung saan ang misyon ay paunlarin muli ang nasabing sport sa pagsagawa ng amateur at professional leagues.

Naglalaro pa ang mga legends ng pool pero hindi na sila kasing husay noong kapanahunan nila kaya naman kailangan makahanap o makahubog ng kasing husay nina Efren ‘Bata Reyes, Francisco ‘Djanggo Bustamante, Lee Van Corteza, Dennis Orcollo at Amang Parica.

Naniniwala ang Sharks na may sisibol na bagong Pinoy cue artists na katatakutan sa larong bilyar sa buong mundo. (Elech Dawa)