Sey mo Paulo? Janine naghahanap ng bagong ka-date

Naghananap ng ka-date si Janine Gutierrez.

Teka, break na ba sila ni Paulo Avelino?

Nag-post nga ang mga taong malalapit kay Janine na naghahanap ng ka-date ang aktres sa isang ‘One Fine Night’, ha!

Ito nga `yung ‘dining with Janine’, na magaganap sa December 13, sa SM North Edsa Annex.

Bongga, di ba? May venue na, may date na talaga, at ka-date na lang ang kulang. At magiging masuwerte siyempre ang makaka-date ni Janine, ha!

Aba, once in a lifetime experience nga ito, na maka-date mo ang isang Janine Gutierrez.

Well, etchos lang `yung break na sila ni Paulo Avelino. Pampa-cute lang `yon sa chikang ito.

Ang totoo, promo ito ng bagong endorsement ni Janine na Kuya J.

“Wanna have a special dinner with Janine? Now, you can with Kuya J’s one fine night dining with the stars.

Puwedeng-puwede mo ngang maka-dinner si Janine sa isang full course meal na ihahanda ni Chef Gino Gonzales, at limited slot lang ‘yon, sa halagang P999.

Heto nga ang proseso:

Step 1: Go to the website: https://www.kuyaj.ph/one-fine-night/

Step 2: Complete the form with your information (Name, email address, contact details, number of pax).

Step 3: Make the payment.

Step 4: You will receive a confirmation email and transaction number

Step 5: On the day of the event, present your transaction number and name.

Bongga, di ba? So, sa mga fan ni Janine, gorabels na! (Rb Sermino)