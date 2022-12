Sarah G Specials’ tuloy na sa ABS-CBN

Dagsa ang maaagang pamasko mula sa mga paboritong Kapamilya star, ha! Imagine, balik si Sarah Geronimo sa ASAP ngayong Linggo.

At nandiyan pa sina Regine Velasquez, Anne Curtis, Coco Martin, Jodi Star. Maria.

Ang dami ngang nag-aabang sa pagbabalik ng Popstar Royalty sa ASAP stage, para sa bagong edisyon ng “Sarah G Specials.” Oh, di ba? May Sarah G Specials na siya, kaya bongga talaga, lalo na at sabik na sabik na nga ang mga fan sa kanya.

Hindi rin pahuhuli ang bonggang biritan nina Asia’s Songbird Regine Velasquez at multimedia superstar Anne Curtis.

Dama rin ang kilig sa duet nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria.

Makisayaw at karoling sa Christmas hits performances nina Erik Santos, Jolina Magdangal, Vina Morales, Nina, Maymay Entrata, Anji Salvacion, Alexa Ilacad, Fana, Karina Bautista, Vivoree, Edward Barber, Jameson Blake, Joao Constancia, Jin Macapagal, at ng buong ASAP family kasama sina Robi Domingo at Luis Manzano.

Magbabaga muli ang dancefloor sa matinding dance craze hatawan ng ASAP dance royalty Kim Chiu at sa grand comeback ni Shaina Magdayao.

Bigay-todo pa rin ang mga kantahan sa ASAP stage, tampok ang rockoustic session nina KD Estrada at Kice kasama sina Regine at Zsa Zsa Padilla; trio collab nina Darren, Klarisse de Guzman, at Bamboo; at ang Christmas harana nina Gary Valenciano, Martin Nievera, Ogie Alcasid, Kyla, at Morissette.

At patuloy na damhin ang simoy ng Pasko sa holiday biritan nina Gary V, Martin, Zsa Zsa, Erik, Ogie, at Regine kasabay sina Darren, Morrissette, Anji, Alexa, Laine, Jeremy G, Sheena Belarmino, Elha Nympha, Janine Berdin, Reiven Umali, JM Yosures, Khimo Gumatay, Sam Mangubat, Nyoy Volante, at Jason Dy sa “The Greatest Showdown.”

Ito ang Christmas fest na hindi mo dapat palampasin mula sa longest-running musical variety show sa bansa, “ASAP Natin ‘To,” ngayong Linggo, 12 ng tanghali sa sa local TV sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, at TV5, online sa Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC. (Rb Sermino)