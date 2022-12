Saan nga ba napupunta ang pondo ng bayan?

Ang pagiging bukas ng pamahalaan sa mga impormasyon, o ang pagkakaroon ng sinasabing transparency, ay isa sa mga palatandaan ng mabuting pamamahala—o “good governance” kung tukuyin. Isa sa mga pinakamadalas na puna sa gobyerno ay ang kawalan ng impormasyon ng mga tao kung saan napupunta ang pera ng bayan na ang karamihan ay galing sa mga buwis.

Madaling magkaroon ng ganitong pag-iisip ang mga tao sapagka’t madalas may kinalaman dito ang mga kaso ng korapsyon. Kung kaya rin naman, ito ay isa sa mga pangunahing impormasyon na dapat ay kusang inilalantad ng isang pamahalaan.

Nuong araw, ang pagpipilian lang kapag kailangan mo ng impormasyon ay kung ibibigay sa iyo ito pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na proseso o kaya ay wala talagang makukuha. Nguni’t ngayon, maaring hindi na tamang sabihin ito sapagka’t may ilang taon na rin namang maaring makukuha ang impormasyon hinggil sa pondo ng bayan sa website ng Department of Budget and Management (DBM)—www.dbm.gov.ph.

Marahil, ang mga patuloy na nagsasabi na walang silang alam hinggil sa pondo ng bayan ay hindi naman naghahanap. Madalas kong hamunin ang mga nagsasabi nito kung sila ba ay sumubok munang maghanap ng datos bago sila magsabi ng ganito. Sa pakiwari ko, hindi nila napagtatanto na kailangan mong aktibong hanapin ang impormasyon at hindi ito babagsak sa kanilang mga kamay ng kusa na animo’y babala tungkol sa papalit na bagyo o pagbaha. Ang dapat nating tanungin ay kung talaga bang interesadong silang mabatid ito. Isipin mo, pano makakarating ang impormasyon ng kusa sa mga tao? Sa dami ng mga transaksyon sa gobyerno araw-araw, hindi kaya maumay ang mga tao kung ipapadala ito ng automatiko sa mga tao. Ilang tao na lang, sa palagay ninyo, ang interesado sa mga nakakalulang mga numero at kadalasa’y teknikal na mga termino na nakaakibat sa budget ng Pilipinas?

Lumahok ang Pilipinas sa Open Budget Survey (OBS) nuong inilunsad ito ng International Budget Partnership sa taong 2006. Ang OBS ay ang tanging independyenteng paghahambing na base sa datos na mula sa pagsasaliksik upang sukatin ang mahahalagang aspetong ng transparency, pangangasiwa at partisipasyon ng publiko. Dinaos ng La Salle Institute of Governance, sa pakikipagtulungan ng Stratbase ADR Institute at ng International Budget Partnership ang isang pulong kung saan masusing tinalakay ang mga isyu hinggil dito.

Ang marka ng transparency ng budget ng isang bansa na makikita sa Open Budget Index ay tinatasa ang kalayaan ng publiko na makakuha ng impormasyon hinggil sa paggastos ng pamahalaan at mga pinagkukunan ng pera. Mahalaga na ito ay hindi base sa opinyon ng mga tao kundi sa masusing pananaliksik. Inilalabas ang resulta kada dalawang taon.

Nuong 2019, nakamit ng Pilipinas ang ika-10 pwesto sa OBS. Pagdating ng 2021, tayo ay bumagsak sa ika-19 pwesto sa 120 mga bansa na kalahok sa pag-aaral. Bagama’t ganito, tayo pa rin ay pumapangalawa sa Indonesia sa mga bansa sa Southeast Asia. Sa pagtataya ng pag-aaral, ang pinaka-mababang marka ng Pilipinas ay sa larangan ng partisipasyon ng publiko o ang makabuluhang pakikilahok sa iba’t ibang yugto ng proseso ng budget.

Totoo, madali na makuha ang impormasyon—sa national budget—tungkol sa kung saan dapat gastusin ang pondo ng bayan. Madali rin kayang makita kung sino ang mga nasa likod ng kontrata?