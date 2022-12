Ryan Pearson, Rain or Shine ‘mamadyikin’ ang Bay Area

Mga laro ngayon (PhilSports Arena)

3 pm – Bay Area vs Rain or Shine

5:45 pm – Magnolia vs Phoenix

Para kay coach Yeng Guiao, dehadong dehado ang kanyang Rain or Shine sa Bay Area sa quarterfinals ng 47th Philippine Basketball Association 2022-23 Commissioner’s Cup.

Twice-to-beat ang top seed Dragons, humabol sa No. 8 ang Elasto Painters.

Uumpisahan ng RoS na itawid ang unang knockout game mamayang alas-3:00 ng hapon sa PhilSports Arena sa Pasig. Sa nightcap ang bakban ng win-once ding No. 2 Magnolia at No. 7 Phoenix.

“Advantage sila sa lahat,” pakli ni Guiao. “Advantage nila sa import, sa height. ‘Yung samahan nila, wala silang ginawa kundi matulog, nasa hotel, sama-sama sila talaga roon.”

Mamumuno sa Painters si Ryan Pearson, pangunahing suporta ang manggagaling kina Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Santi Santillan, Mike Nieto, Rey Nambatac.

Ibinalik ng Bay Area si Andrew Nicholson bilang import sa playoffs kahalili ni Myles Powell na inilagay sa injured/reserve list. Aayuda sa kanya sina Kobey Lam, Glenn Yang, Duncan Reid.

Pagkatapos ipagpag ang TNT noong Nov. 23, pahinga na ang guest team at pinanood ang last week ng eliminations. Dumaan pa sa playoff game ang Rain or Shine kontra NLEX para makapasok sa quarters. (Vladi Eduarte)