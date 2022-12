Ruffa mataas respeto sa mga showbiz reporter

Alam mo, Dondon (my dear editor), ‘katuwa lang ang mga celebrity na nagpo-post ng mga item na naisusulat natin about them.

Si Ruffa nang isulat ko na magkahawig talaga sila ni Madame Imelda Romualdez-Marcos sa pinagtabing mga picture nila na naka-white dress at belo, twineet niya ‘yon agad.

Si Atty. Marie Glen “Maggie” Abraham-Garduque, isa sa mga abogado ni Vhong Navarro sa rape case na isinampa ni Deniece Cornejo laban sa Kapamilya comedian-TV host, pinost din sa kanyang Facebook account ang isinulat ko tungkol doon.

Proud nga sila kapag naisusulat sa Abante.

Marami talaga ang very traditional pa rin na nakakapag-appreciate kapag inilalabas sila ng entertainment press sa mga tabloid (pati sa broadsheets).

At least, hindi katulad sina Ruffa at Atty. Maggie ng ibang mga celebrity na masyadong tiwala sa kanilang social media account at hindi naa-appreciate ang tulong sa kanila ng entertainment press sa tuwing naisusulat sila, ‘noh?!

Annabelle na-jetlag sa Korea

Anyway, speaking of Ruffa, ‘kaaliw rin siya sa tuwing nagkakachikahan kami.

Noong isang araw na nasa Pagudpod, Ilocos Norte siya para sa shooting ng ‘Martyr or Murderer’, kachikahan ko si Ruffa habang hindi pa siya kasama sa eksenang kinukunan ni Direk Darryl Yap.

Excited siya na makarating doon.

Pero hindi tungkol sa shooting nila ang topic ni Ruffa. Nagrereklamo siya sa akin. Ang nanay niyang si Annabelle Rama ang inirereklamo ng TV host-actress, huh!

“My gosh, si Mommy, pati si Daddy, nagpunta ng South Korea para matulog lang. Nasa hotel lang sila at hindi man lang namamasyal,” sey ni Ruffa.

Ang ikinaloka raw ni Ruffa ay nang sabihin sa kanya ni Bisaya na may ‘jet lag’ ito.

“Sabi ko, ‘Ma, paano ka magkaka-jet lag, ang lapit lang ng Korea. Isang oras lang una sa atin ang Korea,” natatawang dialogue ni Ruffa sa kabilang linya.

Sabi ko kay Ruffa, hayaan na niya ang nanay niya dahil ang ibig lang sabihin ni Tita Annabelle ay puyat sila.

Noong Tuesday night kasi ay umalis ng bahay nila sa Quezon City ang mag-asawang Tito Eddie at Tita Annabelle ng 9:00pm dahil kailangan daw nilang nasa airport ng 10:00pm dahil 1:30am ang flight nila pa-South Korea.

“Siyempre, napuyat sila sa flight at anong oras na sila nakatira ng South Korea at nagbiyahe pa papunta sa hotel, kaya wala silang tulog. Puyat sila. Saka sabi talaga ng Mom mo, hindi sila lalabas at walang shopping-shopping. Manonood lang sila sa exhibition fight ni Manny Pacquiao on Sunday,” paliwanag ko naman kay Ruffa, kaya naintindihan naman niya kaya ayaw lumabas ng hotel ang kanyang parents.

Ang kalaban ni Manny sa exhibition boxing match na ‘yon ay ang martial artist na si DK Yoo. Gaganapin ‘yon sa Korea International Exhibition Center sa Goyang.

‘Yun na!