Ricci Rivero abot-langit kasikatan, ‘Most Searched’ ng Google sa 2022

PANIS sina Johnny Depp at Jordan Clarkson sa basketball player dyowa ni Andrea Brillantes.

Si Ricci Rivero ang pinakahinanap na lalaki sa Google nitong taon o “most searched” male personality sa Google nitong 2022.

Kasunod ito ng pagkakampeon ng University of the Philippines at pagiging mag-on nila ni Andrea.

Samantala, “most searched” female personality naman ang American actress na si Amber Heard, na naging laman ng mga balita matapos matalo sa defamation case laban sa asawang si Depp.

Sumunod sa kanya si Kris Aquino, na nakikipaglaban sa sakit na autoimmune diseases.

Ang Top 10 male personalities sa Google ay sina Ricci Rivero, Johnny Depp, Park Solomon, Tyler Poarch, Chris Rock, Juancho Hernangomez, Ahn Hyo-seop, Jordan Clarkson, Andrew Garfield at Adam Levine.

Samantala, ang Top 10 female personalities ay sina Amber Heard, Kris Aquino, Deanna Wong, Anna Delvey, Kate Moss, Sofia Carson, Xyriel Manabat, Cara Delevingne, Alba Baptista at Bella Racelis. (Issa Santiago)