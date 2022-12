Petro Gazz kursunada naturalized player alalay kina Myla Pablo, Grethcel Soltones

IMINUNGKAHI ni Petro Gazz Angels head coach Rald Ricafort na magkaroon ng naturalized player para sa mga tulad nilang koponan sa darating na pagbubukas ng 2023 edisyon ng Open Conference, kasunod ng matagumpay na pagtatanggol sa kanilang korona sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference nitong Martes ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Naisip ni Ricafort ang naturang suhestiyon upang makalaban ng patas ang tulad nilang hindi pinagpala ng sangkaterbang ‘local star players’ tulad ng mga powerhouse na Creamline Cool Smashers, F2 Logistics Cargo Movers at Choco Mucho Flying Titans.

“Siguro dapat mag-naturalize,” ani Ricafort patungkol sa tsansa ng kanilang koponan sa darating na Open Conference sa susunod na taon kasunod ng back-to-back na runner-up finish laban sa Creamline sa nagdaang dalawang edisyon.

“Mabigat talaga ang laban sa all-Filipino, kasi ‘yung ibang teams masyadong all-star na talaga (ang lineup). Like Creamline, ‘yung mga Rebisco teams, F2 Logistics. Pero lumalaban pa rin naman kami, kumbaga, kaunting trabaho pa talaga siguro at soon, makaka-sungkit uli kami, pati sa all-Filipino,” aniya.

Naging malaking pwersa para sa Petro Gazz ang kanilang import na si Lindsey Vander Weide na hinirang na Finals MVP matapos magkasunod na pangunahan ang iskoring ng koponan.

Mayroong hanggang Pebrero ang Petro Gazz para magsanay at mas lalong palakasin ang sistema ng koponan higit na para sa mga lokal na manlalaro na patuloy na pagbibidahan nina two-time conference MVP at best outside hitter Myla Pablo, best middle blocker Mar Jana Philipps, Aiza Pontillas-Maizo, playmakers Chie Saet at Djanel Cheng, Remy Joy Palma, Bangs Pineda at three-time NCAA MVP Grethcel Soltones. (Gerard Arce)