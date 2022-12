Paul Lee, Hotshots tatadyakan Phoenix

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm – Bay Area vs Rain or Shine

5:45pm – Magnolia vs Phoenix

SA nag-iisang meeting sa eliminations, tinakbuhan ng Magnolia ang Phoenix 90-80 noong Nov. 12.

Muling magku-krus ang landas ng dalawa sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup sa main game ngayong araw sa PhilSports Arena.

Twice-to-beat ang No. 2 Hotshots laban sa No. 7 Fuel Masters.

Mas nakapahinga lang ang Phoenix ni coach Topex Robinson dahil Nov. 26 pa tinapos ang eliminations nang ilampaso ang Dyip 135-84.

Pitong Fuel Masters ang nagsumite ng double figures sa larong ‘yun sa pangunguna ng 20 ni RR Garcia at tig-17 nina Encho Serrano at Kaleb Wesson. Mainam din sina Jason Perkins, Sean Manganti at RJ Jazul.

Huling sumalang ang Magnolia noong Dec. 2 nang selyuhan ang isang win-once edge via 106-90 win sa Rain or Shine.

Sina Paul Lee, Jio Jalalon, Mark Barroca, Ian Sangalang at Calvin Abueva pa rin ang pam-bak-ap ni coach Chito Victolero kay Nic Rakocevic na nag-a-average ng 28.2 points, 10.5 rebounds at conference-leading 7.2 assists per game. (Vladi Eduarte)