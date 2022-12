P6.2M tsongke sinilaban

NASA P6.2 milyon na halaga ng marijuana ang sinunog ng mga awtoridad mula sa mga nadiskubreng plantasyon sa bulubundukin ng Tinglayan, Kalinga, Bakun at Kibungan, Benguet noong Martes.

Ayon kay Police Regional Office-Cordillera (PRO-COR) director P/Brig Gen. Mafelino Bazar, kabilang dito ang 17,000 fully grown marijuana plants na aabot sa halagang P3.4 milyon na binunot ng mga mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Group-Kalinga Provincial Police Office at Naval Intelligence Security Group Northern Luzon (NISG-NL) sa liblib na lugar ng Barangay Buscalan, Tinglayan.

Samantala, may 4,000 tanim ng marijuana na may street value na P800,000 ang binunot ng mga tauhan ng Tinglayan Municipal Station sa isang plantasyon na may lawak na 200 kuwadro pulgada sa Sitio Canaan, Barangay Buscalan, Tinglayan sa ilalim ng Oplan: Gogo.

Ayon kay Bazar, may 12 marijuana plantation ang nadiskubre sa bayan ng Bakun at Kibungan.

Nadiskubre din ang tinatayang 1,650 seedlings at 200 fully grown na marijuana sa Kibulang at Bakun, Kalinga na nagkakahalaga ng mahigit sa P2 milyon. Patuloy aniya ang ginagawa nilang follow-up investigation, matukoy at maaresto ang mga suspek. (Allan Bergonia)