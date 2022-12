Outbreak namumurong ideklara! Hand, Foot and Mouth Disease kalat na

Kalat na sa bansa ang kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) na kalimitang kumakapit sa mga bata.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Infectious Diseases Expert Dr. Rontgene Solante na nagsimula ang outbreak ng sakit noong Oktubre sa San Pascual Batangas at kumalat na sa ibang lugar.

Nagsimula aniya sa 105 kaso ang HFMD na karamihan ay mga bata at nitong Nobyembre ay kumalat na rin sa Albay kung saan naitala ang 540 cases.

“Nag-start ‘yong outbreak na ito noong October, ang affected ay mga bata at nitong Nobyembre ay sa Albay na nakitaan ng around 540 cases na ang tinamaan ay mga batang between 1 year old to 10 year old. Ibig sabihin medyo kalat na itong Hand, Foot and Mouth Disease at hindi natin masabi kung anytime mag-declare tayo ng outbreak especially kung maraming regions ang apektado nito,” ani Solante.

Maging sa Region 1 ay mayroon na ring mga kaso ng nabanggit na sa sakit at sa National Capital Region ay mayroon ring record na 155 na mga batang tinamaan nito, karamihan ay nasa edad 10 pababa.

Sinabi ni Solante na ang HFMD ay isang infection mula sa virus na tumitira sa bituka ng isang infected na tao.

Binigyang-diin ng eksperto na walang bakuna sa HFMD at wala ring nabibiling over the counter na gamot kaya mahalagang mag-ingat sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay.

“‘Yong Hand, Foot and Mouth Disease ay walang bakuna tayo dito. Ang pinakaimportanteng preventive method nito is maghugas ng kamay ang mga bata,” dagdag ni Solante.

Nakukuha aniya ito kapag nahawakan ang mga kontaminadong bagay gaya ng dumi ng taong may impeksyon nito, hindi naghugas ng kamay o respiratory secretions ng mga infected na tao at kapag nahawakan ang balat na may rashes ng isang may sakit nito.

Ang mga sintomas aniya ay lagnat, panghihina ng katawan at maaaring mauuwi sa kumplikasyon sa utak partikular ang encephalitis o menigitis. (Aileen Taliping)