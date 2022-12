Nangangamoy balikan ba? Jema Galanza suportado si Deanna Wong, Choco

VIRAL ngayon ang pahayag ni Jema Galanza patungkol sa isyung pang-iisnab umano ng ilang atleta sa mga supporter.

Sa kumalat na video mula sa Kumu Live ni Jema, tila ipinagtatanggol niya ang isyung pang-iisnab ng ex niyang si Deanna Wong at iba pang player ng Choco Mucho Flying Titans sa mga fan.

May mga panahon daw kasing gusto lang nilang lumayo at magkaroon ng oras para sa kanilang sarili.

“May times talaga na parang gusto mo lang na… gusto mo lang na lumayo kung baga parang gusto mo lang minsan ‘yung parang mundo mo lang. So, parang feeling n’yo minsan… hindi lang ako… siguro ‘yung iba din parang gusto lang ng time para sa sarili nila. So, parang feeling n’yo iniisnab kayo ganyan,” ani Jema.

“Ako din ‘yung parang minsan, parang bigyan n’yo po muna kami ng konting time para sa sarili namin ganyan… kasi may mga fans talaga o mga supporters talaga na medyo hindi nila nakokontrol ang kasiyahan nila kaya parang kahit anong ginagawa ng tao, parang medyo naaano nila ‘yung time ganyan. Kaya parang minsan huwag n’yo ring ma-misinterpret ‘yung mga action or mga facial reaction namin kasi minsan nasa-shock din kami kasi minsan ‘yun ‘yung time namin para sa sarili namin or to enjoy, ‘yung wala masyadong ano sa amin… parang feeling namin normal lang kami.”

“So parang minsan kung kunyari nasungitan or hindi lang okay ‘yung reaksyon namin parang hindi naman sa naiinis kami or ayaw namin sa inyo ganyan… or ayaw namin mamansin. Nagugulat lang din kami kasi nga may sarili rin kaming life. Parang minsan timplahin n’yo rin kumbaga… dahan-dahan kasi minsan may mga tao rin talagang hindi maayos ‘yung way nila para iano, i-approach ‘yung idol nila,” dagdag niya.

Magugunitang inulan ng pambabatikos ng mga netizen ang mga player ng Choco Mucho Flying Titans matapos mag-viral ang video na kuha ng isang fan kung saan hindi sila pinansin ng binating koponan. (Issa Santiago)