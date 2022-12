Nakangiti kahit nasasaktan! Alyssa Valdez laging good vibes

SA kabila ng tinamong injury, good vibes pa rin at nakakangiti ang Creamline star player na si Alyssa Valdez.

Matapos ang pagsasagawa ng MRI sa kanyang tuhod ay nag-post ng kanyang litratao sa Instagram na naka-peace sign at maaliwalas na mukha ang tinaguriang Phenom ng Philippine women’s volleyball.

“Thank you everyone for the concern and well-wishes! following my doctor’s orders so i’ll be back in no time!” ayon sa post ni Valdez.

Nasiguro naman ng kampo ng Creamline na hindi kaialngan na dumaan sa operasyon o surgery ang kanilang star player, bagkus ay ibayong pahinga lamang ang kakailanganin upang maibalik ang dating lakas ng kanyang tuhod. (Annie Abad)