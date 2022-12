Makakabuti sa mga Pinoy mas maraming motorcycle taxi

Malaking tulong talaga ang mga motorcycle taxi (MC taxi), lalo na kung nagmamadali tayo at gusto nating makausad sa trapik kaya hindi na nakakagulat na pati mga tao sa gobyerno ay sumasang-ayon sa mas maraming MC taxi para sa kapakanan ng mga commuters sa Metro Manila.

Sa kabila ng bentaheng ito sa maraming commuter ay may ilang hindi sumasang-ayon sa pagdami ng mga bumabiyaheng MC taxi.

Kamakailan ay nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso dahil sa mga reklamo sa shares acquisition ng Grab sa Move It. Walang nilabag ang Grab at Move It sa hakbang na ito. Mismong si Transportation Secretary Jaime Bautista ay nagsabing walang legal issues sa shares acquisition ng Grab sa Move It.

Sa naturang pagdinig, napatunayan pa nga na maski ibang MC taxi players ay tumanggap din ng investment sa ibang kompanya o hindi kaya’y nagpalit ng pagmamay-ari sa mga nakalipas na taon.

Sa katunayan, ayon sa records ng SEC, ang Angkas ay tumaas ang asset mula P89 million noong 2020 at naging P588.23 million noong 2021. Ang Angkas ay nag-o-operate sa pangalang DBDOYC Inc. Ang DBDOYC Inc. ay nagkaroon ng capital infusion ng mahigit P500 million, at pinapaniwalaang mula ito sa Malaysian private equity firm na Creador. Ang managing director kasi ng Creador Capital Group ay si Omar Mahmoud. Si Mahmoud ang tumatayong director ngayon ng DBDOYC Inc.

Hinarang na rin pala dati ng Angkas ang pagpasok ng ibang players gaya ng JoyRide at Move It ngunit hindi pumayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na manaig ang monopolyo.

Nakakapagtaka rin naman na iyong mga umaalma sa Grab at Move It acquisition ay sumang-ayon naman noon sa Angkas sa pagharang ng JoyRide at Move It noong 2019. Bakit kaya?

Gayun pa man, maski pa nakapasok ang iba pang players sa kalsada, mahigit 50% ang hawak ng Angkas na MC taxi sa Metro Manila. Pero sa 27,000 drivers nito, 7,000 ang tinatawag na “hiram” mula sa Move It at ito’y ayon mismo kay Col. Isaias Espino ng i-ACT, dating MC Taxi TWG Secretariat.

Sinabi pa ni Congresswoman Stella Quimbo sa pagdinig na “a dominant player is one who controls 50% of market.” Dahil dito, klaro na ang grupo ng Angkas ang nangingibabaw na MC taxi sa bansa.

Malinaw na walang ilegal sa Grab-Move It acquisition, lalo pa’t ganun din naman ang naging patakaran sa paglago ng ibang kompanya. Ang alam natin ay nakabubuti sa taumbayan ang pagkakaroon ng maraming players sa ano mang industriya. Kapag may competition, nagiging mas mabuti ang mga serbisyo at bumababa ang presyo.