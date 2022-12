Maharlika Fund numipis puhunan

Mula sa orihinal na P250 milyong inisyal na pondo, bumaba sa P150 bilyon ang posibleng paunang pondo ng Maharlika Wealth Fund (MWF).

Ito ang sinabi ni Marikina Rep. Stella Luz Quimbo, isa sa may-akda ng panukala, matapos nitong ianunsyo na inalis na ang Government Service Insurance System (GSIS) at Social Security System (SSS) sa mga contributor ng Maharlika Fund.

“I don’t want to preempt how much it is going to be… pero para sa akin, P150 billion, laban na ‘yon,” sabi ni Quimbo.

Noong una ay P250 bilyon ang pondo na iipunin mula sa GSIS, SSS, Land Bank of the Philippines (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP).

Upang madagdagan ang ambag ng LBP at DBP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay magbibigay rin ng kontribusyon.

Samantala, kinumpara ni Senadora Risa Hontiveros ang panukalang P275 bilyong Maharlika MWF sa isang ‘trial balloon” na kalaunan ay mawawalan umano ng hangin.

“Salamat at kahit paano ay nahimasmasan ang proponents nitong Maharlika Fund. Again, as with any proposal, this requires deliberation and consensus between and among members of both Congress (House and Senate),” ani Hontiveros.

“Now, they really would have to examine if there are excess funds at Land Bank, DBP and BSP, that they have been brandishing as ‘enough’,” ani Hontiveros. (Billy Begas/Dindo Matining)