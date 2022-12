Magdyowa na? Barbie, Carlo lantaran na ang ‘lambingan’

Oh, yes, amoy na amoy na nga ang tsismis kina Barbie Imperial at Carlo Aquino.

Lalo na at amoy na amoy na rin na magka-date sila sa January 18, 2023, ha!

Bongga, di ba? At mukhang game na game naman sina Barbie at Carlo na pag-usapan sila sa social media. Katunayan, nilalantad, pinagsisigawan pa nila na yes, ‘sila na nga’.

Yes, sila na nga ang magka-tandem sa bagong pelikula ng MavX Productions, ang ‘I Love Lizzy’, ha! Bongga ng title, di ba?

Obyus na si Barbie si Lizzy, at si Carlo ang nagsasabi na ‘I Love’, di ba?

“Coming soon this January 18, 2023 in cinemas nationwide. Starring Carlo Aquino, Barbie Imperial. Directed by RC delos Reyes,” caption nga sa photo na magkasama sila.

At siyempre, tumitiling ‘Yessssss!’ ang reaksiyon ni Barbie sa photo nila ni Carlo. Na sa wakas nga raw ay maipalalabas na ang pelikula nila, at sa mga sinehan pa.

Napakagandang buwena-mano ito sa career nilang dalawa, na January pa lang, may pasabog na agad sila, di ba? Eh, usually, kapag kabubukas lang ng taon, talagang dumog pa rin ang mga manonood sa mga sinehan. Lalo na at nasabik talaga sila sa panonood sa mga sinehan.

Mababasa nga ang reaksiyon ng mga fan sa kung gaano sila ka-excited, na finally nga raw ay mapapanood nila ang mga idolo nila sa mga sinehan, na susuportahan talaga nila ng tandem na ito. Bet na bet nila ang lambingan ng dalawa sa mga video na lumabas noong nagsyusyuting pa lang sila.

Ang bongga rin talaga ni Carlo, di ba? Kayang-kaya niya na maging leading man sa iba’t ibang mga aktres, ha! Mga aktres na mas bata pa sa kanya.

Di ba nga, naka-partner na niya sina Maine Mendoza (Isa Pa With Feelings) Julia Barretto (Expensive Candy), Maris Racal (How To Move On In 30 Days), at heto nga si Barbie sa ‘I love Lizzy’.

Well, hindi naman tumatanda kasi ang itsura ni Carlo. Na habang nagkaka-age nga siya, lalo raw sumasarap, yummy, at bumabagay sa mga batang artista ngayon. (Rb Sermino)