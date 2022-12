Mag-utol na lider ng NPA timbog

Bumagsak na sa kamay ng pulisya ang magkapatid na lider ng teroristang grupong New Peoples Army (NPA) na sangkot sa iba’t ibang krimen matapos ang isinagawang operasyon ng Police Regional Office (PRO) 13 nitong Martes sa Agusan del Norte.

Kinilala PRO 13 director Brig. Gen. Pablo Lara ang mga ito na sina Kim Mapoy, alyas ‘Patrick’, 28, at Loreto Mapoy, alyas ‘Arvin’, 35, kapwa residente ng Barangay Lower Olave sa bayan ng Bunevista, Agusan del Norte.

Ayon kay Lara, nakatala si Kim bilang No. 1 Communist Terrorist Group (CTG) Priority Target dahil sa pagiging wanted sa mga kasong murder, arson, multiple attempted murder at may kinakaharap na 19 warrant of arrest na inilabas ng korte sa Butuan. Kabilang siya sa Periodic Status Report (PSR) ng PRO-13 at nadakip sa Purok 7 Barangay 7 sa bayan ng Buenavista.

Si Loreto Mapoy naman ay dating commanding officer ng Platoon Joker at ikalawa sa CTG Priority Target ng PRO 13 na may nakabinbin na 14 warrant of arrest sa korte sa Butuan sa mga kasong pagpatay, arson, multiple frustrated murder at iba pa. Nadakip siya ilang oras makaraang damputin ang kanyang kapatid.

Sa impormasyong ibinigay ng PRO 13, sangkot ang magkapatid sa pananambang sa tropa ng 23rd Infantry Battalion ng Philippine Army noong Marso 14, 2016 sa Upper Olave, Buenavista, Agusan del Norte at pag-atake sa Butuan City Mobile Force Company sa Sitio Mabuhay, Barangay MJ Santos, Butuan City noong Marso 14, 2020. (Edwin Balasa)