Love advise ni Sara: Huwag magpakamatay kung ayaw sa’yo ng mahal mo

Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang isang event upang magbigay ng love advice para sa mga estudyante.

Pinayuhan nito ang mga estudyante na hindi umano kailangan ang pag-ibig upang maranasan ang pagiging masaya.

“Laging sinasabi ng mga matatanda that there are other fishes in the ocean. ‘Yan ang laging sinasabi nila. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi ninyo kailangan ng pag-ibig para maging masaya sa buhay ninyo,” ayon kay VP Duterte.

Huwag din umano damdamin kung sakaling hindi maibigay ang pagmamahal na kanilang gusto.

“Lalong-lalo na, hindi ninyo kailangan magpakamatay dahil sa kayo ay hindi nagustuhan nong inyong mga napupusuan,” dagdag pa nito. (Carl Santiago)