Lola ala-MVP sa arcade

Sabi nga, kalabaw lang ang tumatanda! Pinatunayan ‘yan ng isang lola na mala-MVP ang galawan nang maaktuhang naglalaro sa isang basketball arcade!

Ito ay ang video na ipinost ni Jeth Almador (@iamjethalmador20) sa kanyang TikTok account, kung saan mapapanood ang 64-anyos na bebot na smooth na smooth ang shooting sa ring.

“Kung lola ko to, ipagmamalaki ko to Grabe ang galing galing ni Lolaaa. 64 years old Sarap pagmasdan habang naglalaro si Lolaaa grabeee napahanga nya ako Sana makita kita ulet Lolaaa,” caption ng uploader sa naturang post.

Makikita sa video ang ang lola na suot ang yellow na t-shirt at ang floral nitong vest na tila punong-puno ng energy sa sunod-sunod na pagtira ng bola. Ang mas nakakabilib pa ay sunod-sunod din ang pagpasok nito, walang mintis!

Mapapansin din sa paligid nito ang mga tao na napapatingin at ‘di maiwasang manuod sa ginagawa ng lola.

Umani ito ng humigit-kumulang 5.3 milyong views, 637.4k likes, at 9,006 comments.

‘Di naman nagpahuli ang mga netizens sa pagbibigay ng kani-kanilang pasaring.

Para kay @mr.edit_011, ani, “Lola ko po yan coach po nmin yan sa basketball.”

May kwelang biro naman si @_coldmilo, aniya, “Basketball now, Omega pain killer later.”

“Retired Physics teacher applying proper projectile motion be like,” hirit ng isang user.

Marami rin ang nagkomento na nais nilang magpaturo kay lola sa paglalaro dahil nga sa mga galawan nitong animo’y professional basketball player. (Moises Caleon)