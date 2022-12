Kyrie Irving umusok, Nets nilambat Hornets

SUMIKLAB ng 33 points si Kyrie Irving, inayudahan ng near-triple-double na 29 points, 9 rebounds at 8 assists ni Kevin Durant at nilambat ng Brooklyn ang 122-116 panalo kontra Charlotte nitong Miyerkoles.

Dalawang araw matapos bitawan ng Nike, suot ni Irving ang kanyang black sneakers pero tinakpan ng tape ang logo. Sa gilid ay sinulatan niya ng ‘I AM FREE Thank you God … I AM’.

Tinapos ng Nike ang ugnayan kay Irving kasunod ng tweet ng All-Star guard sa isang link ng movie na naglalaman ng antisemitic material.

Namigay pa ng 9 assists si Irving, umayuda ng 20 points si Seth Curry off the bench para sa Nets.

Naubusan ang 29 points ni Terry Rozier at 28 ni Kelly Oubre sa Hornets, humugot pa ng 19 points kay Jalen McDaniels. (Vladi Eduarte)