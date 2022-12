Kelot 7 beses sumabak sa nursing exam bago pumasa

Basta may tiyaga may nilaga. Ginawang makatotohanan ‘yan ng isang nursing graduate na nakapitong kuha ng board exam bago pumasa!

Siya si Edcel Callos Borlagdan na kamakailan lang ay matagumpay na naipasa ang 2022 November Philippine Nurse Licensure Examination. Ibinahagi niya ang ilang parte ng kanyang journey sa kanyang Facebook account.

Pinost niya ang kanyang lara­wan suot ang puting uniporme at ang nakahighlight niyang pangalan sa listahan ng mga board passer.

Caption niya, “Akala ko mamamatay ako na di ko natupad gusto ko. Ngayon buhay pa po ako. Thank God halos 13 years na di ko binitawan ang gusto ko. Ngayon REGISTERED NURSE na po ako. Congratulations Self. Thank you LORD di mo ako pinabayaan…

“Naway magsilbing inspirasyon po ito sa mga nag-exam dyan ng maraming beses na dipa nkaka pasa. Kaya nyo po yan. Kasi kinaya ko Po sa IKAWALONG pagkakataon. At Hindi lang po sa lara­ngan ng pag-exam pati Po sa ibang hamon sa buhay sana wag Po tayo mawawalan pag-asa. Maniwala lng tayo Kay God.”

Noong 2009 pa umano nagtapos ng kolehiyo si Edcel subalit mapaglaro ang tadhana dahil inabot pa siya ng walong subok bago tuluyang makuha ang lisensya sa pagiging nurse.

Maraming dagok at pagsubok umano ang hinarap niya. Nasiraan ng cellphone sa kasagsagan ng pagre-review, naflat-an ng motor, naubusan ng pamasahe, at maging nang pagkain subalit napagtagumpayan niya ang lahat ng ito.

Umani ng papuri ang post ni Edcel. Gaya na lamang ni Edith Dagson, “Congratulations! You made it inspite of your hard journey in order to achieve your goals you are now a fulfilled registered nurse congratulations!”

“A winner never quits,” hirit ni Leo Johnson.

“Good job Edcel hnd ka sumuko sana maging inspirasyon ka sa lhat ng nangangarap na tulad mo,” sabi naman ni Amy Alwyn Jeffrey.

Talaga namang pinatunayan lang ni Edcel na walang masama kung patuloy lang tayong susubok sa buhay sapagkat bilog ang mundo at darating din ang panahon na tayo naman ang mananalo. (Moises Caleon)