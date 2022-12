Karanasan nina King Caralipio, Kurt Reyson sandata ng Letran

Finals Game 2 sa Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

Best-of-3 championship series

3:00pm — Saint Benilde vs Letran

BUKOD sa mga beterano ng defending champions Letran Knights, inaasahan rin ang malaking karanasan nina King Caralipio at Kurt Reyson upang tulungan ang koponan na itaob ang De La Salle-College of Saint Benide Blazers sa Game 2 ng kanilang best-of-three finals series ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa Linggo sa Araneta Coliseum.

Hangad ng Intramuros-based squad na makopo ang kanilang ikalawang ‘three-peat’ sa kasaysayan ng koponan sa liga, na minsang pinangunahan ni Avelino (Samboy) “The Skywalker” Lim noong 1982-1984 na susubukang gayahin sa nakatakdang laro simula alas-3 ng hapon.

Bukod sa mga inaasahang beteranong sina 2019 Finals MVP Fran Yu, Brent Paraiso at Louie Sanggalang, tinukoy din ni Letran head coach Bonnie Tan na kinakailangang magpatuloy sa kanilang kontribusyon sina Caralipio at Reyson na nagpakitang-gilas sa Final Four battle laban sa Lyceum of the Philippines University Pirates at sa Game 1 ng titular showdown.

“King and Kurt, they’re part of the back-to-back championship run, we consider them veterans. Ine-expect namin na saluhan sila,” pahayag ni Tan.

Bumandera si Caralipio bilang second top scorer ng koponan sa 16 puntos, dalawang assists at isang steal mula sa 7-of-11 shooting sa field goal at 2-of-4 sa three-point area, habang tumapos rin si Reyson sa 13 markers, kasama ang apat na rebounds, tatlong assists at isang block upang tulungan ang Letran na makuha ang 81-75 panalo sa Game 1.

Naging malaking tulong sina Caralipio at Reyson para punan ang hindi magandang laro nina Paraiso at Yu na tumapos lamang ng siyam at pitong puntos.

“Kung may malas, tulungan lang kami,” wika ni Tan. (Gerard Arce)