Jinkee Pacquiao nakipag-date kay Ji Chang-Wook

Sana all talaga, kasingsikat ni Manny Pacquiao. Sana all talaga masuwerte na tulad ni Jinkee Pacquiao.

Imagine, hindi kailangang pumila ni Jinkee para makalapit sa mga Korean superstar, ha! Ang kailangan lang ay mag-outfit siya, magpunta sa hotel na kung saan ay kasama si Pacman, at presto, biglang darating na ang mga sikat na Korean superstar.

Yes, sobra-sobrang inggit na naman ang naramdaman ng mga fan ni Ji Chang-Wook kay Jinkee, at damay pa si Mommy Dionesida Pacquiao, ha!

Kasi nga, pinost ni Jinkee ang reel sa Instagram kung saan ay makikitang nagdi-dinner sila at dumating nga si Ji Chang-Wook, sabay lapit kay Jinkee para kamayan ito.

Matinding chika-chika nga ang naganap. Bonggang pictorial, video nga ang mga eksena sa kanila.

At kitang-kita rin kung gaano parang hangang-hanga si Ji Chang-Wook kay Pacman, ha! At si Mommy Dionesia ay nag-feeling Koreana rin na super chika rin kay Ji Chang-Wook.

Well, iba talaga ang powers ni Pacman, ni Jinkee, na talagang napapasipot ang mga Korean superstar, kung nasaan man sila.

At may bonus pa si Ji Chang-Wook, na bukod sa mga photo na magkakasama sila, meron pa siyang binigay na mga latest photo niya, na may personal na autograph niya, ha!

Makikita mo nga sa reel ni Jinkee na isa-isang sinusulatan ni Ji Chang-Wook ang mga photo at dedicated kina Jinkee, Mommy Dionesia, at iba pang mga kasama.

At bilang ganti naman, may pa-gloves din si Pacman na may personal din niyang pirma na binigay kay Ji Chang-Wook.

Siyempre, inggit na naman ang mga netizen kay Jinkee. At puro buntong-hininga, at sana all na lang ang nasabi nila. (Rb Sermino)