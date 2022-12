Grandmaster Joey Antonio paborito sa Kamatyas chess

ASAHANG markado sina Grandmaster Rogelio Antonio Jr., WIM Marie Antoinette San Diego at IM Daniel Quizon sa 6th Edition ng Kamatyas Rapid Invitational Chess Tournament 2022 na tinampukang Chess Avengers na lalaruin bukas (Sabado) sa SM-Sucat sa Paranaque City.

Nakaraan lamang ay nagkampeon si Dasmariñas City, Cavite native San Diego sa Philippine National Women Chess Championship – Grand Finals.

Lumanding naman sa ninth place si Quezon City based Antonio sa 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship 2022 na ginanap sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria, Italy nooong Nobyembre 26.

Ang isa pang Dasmariñas City, Cavite bet na si Quizon ay tatlong beses na nanalo sa Kamatyas Rapid Invitational.

Ipatutupad ang 15 minutes plus 5 seconds increment sa event na suportado ni Kamatyas Chess Club founding head David Almirol Jr. na inorganisa naman ni KCC President IM Roderick Nava.

Isusubi ng mananalo ang P30,000, habang P10,000, P7,000, P5,000 sa second, third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)