EJ Obiena papasiklab sa 2023 Philippine Open

BIHIRANG pagkakataon na maipapakita ni Ernest John “EJ” Obiena ang kanyang natipong husay at kalidad sa harap ng kanyang mga kababayan sa inaasahan nitong pagsabak sa magbabalik na Philipine National Track and Field Open sa Marso 2023.

Ito ang inihayag ni Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) Secretary-General Edward Kho sa pagdalo nito sa lingguhang programa ng Philippine Sports Commission na People, Sports, Conversation kung saan marami itong idinetalye sa programa ng national sports association.

“The Philippine Track and Field National Open has been the gateway of our national athletes for their seat and tor them to compete in the Southeast Asian Games, and then for non-national athletes to make it to the national team,” sabi ni Kho.

“So for them to make it to the SEA Games, they have to participate in the National Open,” sabi ni Kho, na umaasang sasabak si Obiena sa torneo pati na sa isa sa nakatakdang salihan ng pambansang koponan na 10th Asian Indoor Athletics Championships na gaganapin sa Pebrero 2023 sa Singapore.

Hindi pa naman maihayag ni Kho kung saan gaganapin ang National Open bagaman ipinaalam nito na gagawin ang torneo sa Marso 21 hanggang 26. (Lito Oredo)