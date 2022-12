DOTr chief ginisa sa 6 consultant

Kinumpronta ni Sen. Alan Peter Cayetano si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa pagkakaroon umano nito ng maraming consultant sa kanyang tanggapan.

Sa pagharap ni Bautista sa Commission on Appointments nakaraang Miyerkoles ay inungkat ni Cayetano na base sa kanyang natanggap na impormasyon ay anim na consultant umano ang kinuha nito sa DOTr.

Isa raw sa kinuhang consultant ay si dating Customs chief Lito Alvarez.

Ang mga consultant na ito ay palagi raw bumibisita sa tanggapan ni Bautista sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) sa Pasay City na ginawang pansamantalang opisina ng kalihim matapos abandonahin ang tanggapan sa Clark Freeport.

Bagaman inamin ni Bautista na nag-oopisina siya sa CAAP, itinanggi nito na mayroon siyang anim na consultant.

“Meron akong consultants, hindi naman 6,” wika ni Bautista. “Isa lang ang aking personal consultant.”

Gayunman ay sinuspinde ng committee ang deliberasyon sa ad interim appointment ni Bautista dahil sa kakulangan ng oras.

“For lack of material time and considering that there are still other members who still want to propound questions to the appointee, I move to suspend the deliberation on the ad interim appointment of Secretary Jaime Jimenez Bautista as secretary of the Department of Transportation until further notice,” sabi ni CA Majority Leader at Camarines Sur Rep.

Luis Raymund Villafuerte.

Paliwanag ni Villafuerte, kailangan pa nilang talakayin ang appointment ng 61 diplomants mula sa Department of Foreign Affairs.

Humingi ng paumanhin si CA Chairman at Senate President Juan Miguel Zubiri sa paghinto ng deliberasyon ng ad interim appointment ni Bautista dahil sa kakapusan ng oras. (Dindo Matining)