Bored yarn? Bebot na nakasakay sa rides, todo retouch

Make-up is life ka rin ba? Kung oo, for sure makaka-relate ka dito!

Kamakailan lang ay ibinahagi sa TikTok ng netizen na si Kri Jrana (@krijranahavefun) ang kwelang video, kung saan mapapanood ang isang bebot na nakasakay na’t lahat sa nakakalulang rides pero tila priority pa rin ang pare-retouch ng kanyang make-up.

Bukod dito, makikita rin sa huling parte ng video na sa halip na sumigaw ang bebot ay naghawi lamang ito ng kanyang bangs na animo’y walang nangyari.

“Ang init kase #enchantedkingdom #ek #ekstremetower,” caption ng naturang video.

Humakot na ito ng humigit-kumulang 1.5 milyon, 221.9K likes, at 951 comment mula sa mga netizen!

Ilan sa mga komento:

Mula kay @roseee, ani, “Ginanon mo lang yun miee???”

“Yung paghawi n bangs talaga yung nagdala,” hirit naman ng isang user.

“Miss girl was unbothered,” sabi ng isang netizen.

“Dalawang beses kami nag space shuttle tapos dito lang pala ako matatakot. Hindi kasi namin matancha kung kelan bababa tpos nakaka pressure pa ung sky,” pagbabahagi naman ni @hadid.

Tila relate naman si @khaleesi.strongaf, sabi ani, “‘Yung dapat mamaintain mo yung pagiging expensive mo kahit nakakahaggard na yung situation hahahaha solid miii!”

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganitong friend? Forda priority ang astetik at fresh look! (Moises Caleon)