Bohemian, Jubilum aariba sa 3YO race

MAGKAKASUBUKAN ng husay sa karerahan ang mga kabayong Bohemian at Jubilum sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Inaasahang sila ang magdodomina sa takilya sa simula ng karera kung saan ay pakakawalan ang nasabing event sa Race 1 sa distansiyang 1,200 metro.

Sasakyan ni JT Pabilic si Bohemian habang si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B Guce ang rerenda kay Jubilum.

May added prize na P20,000 para sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Jewel Of The Nile, Palm Beach, Steady Cat at Mystic.

Ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Samantala, pitong races ang ilalarga ngayong araw ng Biyernes ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang pananaya. (Elech Dawa)