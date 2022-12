Birador ng mga beki nasakote

Arestado ang isang umano’y birador ng mga bading makaraang mambiktima at pagnakawan ang kinaibigang beki noong Martes ng gabi ss Cabanatuan City, Nueva Ecija.

Ayon kay city police chief P/Lt. Col. Edilmar Alviar, nahaharap sa kasong qualified theft ang suspek na si Kevin Carlo Mendoza, 24, residente ng Barangay Sinasajan, Nueva Ecija na naaresto sa nasabing lugar habang may kasamang ibang beki nitong Miyerkoles.

Sa kanyang reklamo kay P/SSg. William Mimis, sinabi ng biktimang si Francis Balocor, 26-anyos, ng Barangay Bantug Bulalo, Cabanatuan City na kinaibigan siya ng suspek sa chat sa Messenger hanggang magkayayaan sila na mag-check in at uminom ng alak sa isang hotel sa Barangay Kapitan Pepe sa nasabi pa ring lungsod.

Nakatulog umano siya at nang nagising ay nawawala na ang kanyang Iphone 13 na nagkakahalaga ng P 47,000, Apple Airpod na nagkakahalaga ng P16,000.00, P200,000 halaga na Burberry bag, Prada pouch na halagang P52,000.00, apple Airtag locator na may halagang P6,500.00, Gucci wallet na halaga umano ay P59,000.00 at cash na P1,000.00.

Sa pamamagitan ng Apple Airtag locator, natunton ang kinaroroonan ng suspek habang kasama ang isa pang beki na target umano nitong biktimahin.

Nabawi ang mga natangay na gamit ni Daquigan mula kay Mendoza na modus painumin ng pampatulog ang kanyang mga biktima para pagnakawan ang mga ito. (Jojo de Guzman)