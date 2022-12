‘Bidaman’ pinakamagandang nangyari kay Wize Estabillo

Kapag gwapo, matangkad at fit ang isang lalaki talagang hindi magkandamayaw ang mga netizen lalo ang mga chismosa nating kapitbahay at ang request nila i-kwento ko ang mga napagtsikahan namin ng Bidaman na si Wize Estabillo sa programang Aba Trending! Na napapanood sa FB page ng Abante Radyo Tabloidista.

Masaya ang naging outcome ng magpaunlak si Wize ng panayam sa aking programa, marami kaming napag tsikahan at bago pa man magsimula ay ganado na itong magkwento sa akin (super tsika talaga siya mga suki LOL!).

Hindi na lingid sa ating kaalaman na bago pa man mag- artista si Wize siya ay isang flight attendant by profession at sa kasamaang palad isa siya sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Kaya naman ang kanyang pinagkaka-abalahan ngayon ay pag aartista at mag paganda ng katawan (OMG! May pinaghahandaan?).

Nang aming mapag-usapan ang kanyang pagsali sa It’s showtime Bidaman natanong ko kung kanino ba siya pinaka na threatened “Threatened talaga ako kay Jin, kasi complete package gwapo, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling umarte Jin Macapagal talaga”. Sagot ni Wize.

Malaki ang kanyang pasasalamat dahil naging maganda ang takbo ng kanyang karera matapos sumali sa Bidaman “Ang pinakamagandang oportunity na dumating sa akin ay nakakapag prod number na kami sa showtime, so sobrang sarap sa pakiramdam mag perform” tsika ni Wize.

Habang napapasarap naman ang aming kwentuhan sinamantala ko na ang pagkakataon na tanungin ito kung siya ba ay may jowa ngayon “Ahm, depende eh ang baby ko lang ngayon yung pusa ko yun lang ang baby ko ngayon” nakangiting sagot sakin ni Wize (sana all pusa!).

Samantala habang lalo naman umiinit ang aming tsikahan naitanong ko na rin kung nakakatanggap ba ito ng mga indecent proposal mula sa mga mayayamang bading or manager. “Meron po may mga offers na mga ganun tapos yung iba walang mukha nag-me-message sa Twitter sa Instagram so iba-iba pero direktor, manager wala” saad ni Wize.

Pero hindi ako nakontento sa kanyang sagot at biniro ko itong baka sinu-showbiz lamang ako at mukha naman effective ang aking banat dahil nagkwento pa ito sa akin “sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, sabi ko uy tignan niyo oh may nag- aaya sa akin, Batangas daw meron daw kasi siyang resort dun, di ko na matandaan yung pangalan, kasi tinanong niya sa akin kung magkano daw yung rate ko sabi ko teka ipasa ko po kayo sa manager ko kasi akala ko rate as an artist yun pala ibang rate yung tinutukoy niya never ko naman in-accept kasi kung in-accept ko lang yun may resort na sana ako’’ humahalakhak na pahayag ni Wize (bongga! mabenta).

Samantala tinanong ko ito kung game ba siya sakaling may mag- alok sa kanya ng role sa isang BL series/movie, kung kaya ba nito ang mga hubaran at aniya “okay naman basta topless pero kapag magpapakita ng pwet hindi pa ko ganun ka confident”.

Huling hirit ko pa kay Wize tinanong ko ito kung sino naman ang gusto niyang leading man o makatukaan.Ilang segundo rin napaisip ito kung sino ba ang gusto niyang maka-halikan at sa huli ang kanyang sagot ay si Miko Gallardo dahil iba daw ang hagod nito (Masayang pagtatapos ng aming tsikahan).