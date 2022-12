‘Bangkay’ pinarada sa Batangas, nakataas pa kamay

Takaw-atensyon sa madlang pipol ang kakaibang float na ibinida sa naging parada sa Batangas.

Pinost ito sa Facebook ng content creator na si Mac Casanova Vlogs. Makikita sa kanyang post ang ilang mga litrato ng kabaong na may nakahigang patay pero nakataas pa ang kamay!

Kalakip nito ang caption na, “Sa Bayan ng Padre Garcia ka laang makakakita, bangkay na’y nakaway pa. Tunay na kasiya siya areng aming bayan!”

Ito ay parte ng selebrasyon ng Kabakahan Festival sa bayan ng Padre Garcia, Batangas. Nagkaroon sila ng parada ng iba’t ibang mga float na may kanya-kanyang disenyo at pakulo na kung saan itinampok ang mga pinagmumulan ng kabuhayan ng mga mamamayan sa kanilang lugar.

At isa na nga rito ay ang petmalu na medyo scary na entry ng CrisMar Funeral Services. Literal na funeral theme ang ginamit at inilagay nila sa kanilang float. Agaw-eksena ang kelot na nakabarong na tila nag-eenjoy sa paghiga dito, mga naglalakihang bulaklak na pangpatay, at ang animo’y bantay na nakaupo sa gilid ng kabaong.

Bukod dito, kwela rin ang kelot na umaakting na yumao sapagkat nagtataas pa ito ng kamay sa kalagitnaan ng parada.

Inulan naman ito ng samu’t saring reaksyon mula sa mga netizen:

Tulad na lamang ni Rowena Mayor, aniya, “Abay idol bka naman estatwa lang yan. Ay tunay na kung ako makakakita nyan ay karipas na ako ng takbo.”

“Masama yan ginawa ninyo. Gamit yan sa patay Hindi sa buhay na tao. Ikaw din…hahabulin ka ng mga patay sa panaginip mo,” sabi naman ng isa pang netizen.

Sa inyo ba, may ganito ring trip ng parada? (Moises Caleon)