Ballout 25U patapos na

TAPOS na ang eliminations ng Ballout 25 under na pinapangunahan ng AMA University sa standings kasunod ang University of Makati, RPBY, AIMS, Chachago at Phenom.

Magsisimula ngayong Biyernes ang quarterfinals kung san maglalaban ang AIMS vs Chachago at Phenom Vs RPBY.

Maghihintay sa semis ang number one seed na AMA University at University of Makati sa Lunes sa panguguna ni Comissioner Cris Bautista.

Pagkatapos ng ligang ito ay magkakaron muli ang Ballout ng Open Division sa Enero 23, 2023.

Isa ang Ballout semi pro na liga sa Pilipinas na maraming manlalaro na madidiskubre patungo sa mataas na ligang profesional gaya ng Filbasket, PBA at D-League.

Maganda ang ipinapakita ng AMA players kaya sila nanguguna sa torneong ito tampok sina Eriz Romero, JC Yambao, Joshua Villamor, Thomas Pangilinan, Jay-R Dela Rosa, Reed Baclig, Nikon Alina, JP Magpayo, Gericho Galicha, Sean Pascual, Rolly Temporosa, Anjo Geronga, Thirdy Del Rosario, Ado Cruz, Kobe Cruz at rookie na si Joshua Habig.

***

Nagpapasalamat ang AMA basketball team sa may-ari na sina Amb. Amable R. Aguiluz V at Dr. Amable C. Aguiluz IX pati na rin kay Vice President Darwin Dominguez.

Binabati ko po si PBA Chairman Ricky Vargas sa maayos at magandang pamamalakad sa liga.

Binabati ko muli ang Elite Philippines sa kanilang pang-34th championship sa taong 2022 sa magagandang grassroot level gaya ng torneong MILCU ni coach Allen Ricardo at Throwdown ni coach Joseph Ples.