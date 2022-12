Bakit may rapist na kapre at iba pang elemento?

Mga ka-Misteryo kinalkal natin ang ilang insidente ng panggagahasa o kaya panliligaw ng kapre sa tao.

Nai-share ni Jun Perez ang nangyari sa kanyang auntie na niligawan ng Dalakitnon elemental being, na hanggang sa huli ay kinuha ang kanyang auntie at naging puno ng saging ang pinaglamayang bangkay nito.

Naidulog din sa Misteryo ni Noel ang nangyari sa kanyang tiyuhin na tinangay ng engkanto pero pinalabas na namatay na siya. Pinaglamayan siya ng kaanak pero sila’y nagulat nang sa ikatlong araw ay lumitaw sa burol ang tiyuhin na buhay na buhay at naging puno ng saging ang bangkay na pinaglamayan.

Ilang beses na rin akong nakarinig ng mga kaso ng pangre-rape ng mga kapre at tikbalang tulad ng hinawakan kong kaso noon ng isang dalaga sa Cavite na hinatak ng kapre para gahasain na humantong sa possession.

Tinanong natin tungkol dito si Professor Jimmy Licauco:

Misteryo: “May mga kaso Prof. Jimmy na may mga kapre na manger-rape ng tao, why?”

Prof. Jimmy: “May explanation tungkol dito si Paracelsus. Yung mga nature spirit na yan elementals, were not created the same as man. They have no souls, they have spirits pero wala silang soul. Man has 2 – a body and a soul. So ang sabi ni Paracelsus itong mga elemental they want to have a soul so they marry or interact sexually with the humans in order to have a soul.”

