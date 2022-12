Apologist, hindi loyal?: Boy Abunda hindi makakatulong sa GMA-7

“Hindi naman mawawala iyan. Aware kami riyan,” sagot ng isang GMA 7 executive sa nakausap namin hinggil sa pinag-uusapang pagbabalik ng isang showbiz icon sa Kapuso network.

Hindi pa man nila ito pinapangalanan, marami na agad ang nakahulang ang nag-iisang King of Talk na si Kuya Boy Abunda ang tinutukoy nila.

May mga grupo kasing nagsasabing wrong move raw ito for GMA 7 lalo na ‘yung mga nag-aakusang “apologist” si Kuya Boy at walang loyalty dahil sa naging stand nito sa politika at sinapit ng dating network.

May mga naniniwala namang gaya namin na mas makikinabang at malaking karagdagan sa network si Kuya Boy, dahil more than his political beliefs or what, ay ang pag-uumapaw ng talento nito sa hosting at influence nito sa viewers.

Very vocal si Kuya Boy sa pagpapahayag na nami-miss na niya ang TV at handa na siyang bumalik kapag may offer.

Ito na kaya yun?

Hindi ako pinabayaan ng Diyos – Navarro

Sa maikling naging palitan namin ng mensahe ni Papa Vhong Navarro, feel na feel namin ang malugod nitong pagpapasalamat sa Diyos.

“Maraming salamat friend. Napakabuti ni Lord, hindi niya ako pinabayaan,” ganting tugon nito sa pagbabahagi namin ng saya at pasasalamat sa “answered prayers” ng lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa kanya.

Wala pang plano sa pagbabalik trabaho ni Vhong dahil pamilya ang pagtutuunan niya ng panahon at mga kaibigang hindi siya iniwan.

Palalakasin at bubusisiin ng kanyang legal team ang mga ebedensyang hawak nila para sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso.

But for now, matatawag na tagumpay sa hustisya ang naging pagpabor ng korte sa kanilang petition.