26-anyos pusa pinakamatanda sa mundo

Kung may pinakatanders na tao, syempre may pusa version din!

Kamakailan lang ay pinarangalan ng Guinness World Recors bilang ‘World’s Oldest Living Cat’ si Flossie na umabot na sa 26-anyos sa ngayon ay nasa pangangalaga ng kanyang amo na si Vickie Green.

Ang naturang pusa ay pinaniniwalaang tumira na sa iba’t ibang mga tahanan. Ayon sa kanyang vet records, una umano itong naampon noong 1995 ng isang worker sa ospital at nakasama niya ito ng halos 10 taon bago ito yumao.

Pagkaraan, ay inampon naman si Flossie ng babaeng kapatid nito at nakasama niya ng humigit-kumulang 14 taon bago ito mamaalam.

Kaya naman napunta ito sa kanyang anak na lalaki sa edad na 24-anyos na nakasama niya naman ng halos 3 taon subalit napagdesisyunan umano nito na dalhin na lamang si Flossie sa Cats Protection, isang cat charity sa kanilang lugar.

Dahil sa katandaan ng pusa, inakala ng mga staff dito na baka ‘di na ito ma-adopt pa pero sa kabutihang palad ay napili itong kupkupin ni Vickie.

“She was loud for the first few nights because she can’t see in the dark and was a bit confused in her new surroundings, but she sleeps through the night now, snuggled on the bed with me,” kwento ni Vickie sa isang panayam.

Epekto ng katandaan ni Flossie ay ang paghina ng kanyang senses lalo na ang kanyang paningin at pandinig subalit sa kabila nito ay nanatili pa rin umanong playful at aktibo ito.

Ayon sa mga pananaliksik, pinaniniwalaang nabubuhay lang ang mga pusa hanggang sa edad na 20 kaya naman tila mirakulo na kung lalampas pa ito sa numerong ito.

“I knew from the start that Flossie was a special cat, but I didn’t imagine I’d share my home with a world record holder,” sabi pa ni Vickie. (Moises Caleon)