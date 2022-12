22-anyos ginawang hanapbuhay pagbenta ng kalansay

Meron ka bang naiisip na kakaibag business idea? Well kakabugin kaya niyan ang negosyo ng 22-anyos na binate na sumikat at yumaman sa pagbebenta ng kalansay ng mga humimlay?

Nakilala siya bilang si Jon Pichaya Ferry, o JonsBones sa TikTok.

Kwento niya sa naging panayam ng The Guardian, nagsimula ang kanyang obsession sa buto ng mga tao noong 13-anyos pa lanag siya at naninirahan pa sa Thailand.

Nag-umpisa ito nang bigyan siya ng kanyang ama ng buto ng daga. Pero imbes na matakot o mandiri ay nagkainteres pa umano siya na pag-aralan ang buto ng mga hayop.

Sa edad naman na 18 ay nag-aral siya ng product design sa Parsons, New York at dito niya sinimulan ang negosyo niyang JonsBones bilang isang animal skeleton business.

Nagkainteres naman siya sa kalansay ng tao nang bumisita siya sa shop na Obscura Antiques and Oddities, kung saan Nakita niya ang bungo ng tao. Nakakwentuhan niya ang may-ari ng tindahan na siyang nagpaliwanag na remnant ito ng medical osteology industry.

Fast forward sa taong ito, ngayon ay mayroon na umanong walong tauahn si Ferry at nagpo-post din siya ng mga video sa TikTok, tungkol sa medical bone trade. Ito rin ang gamit niyang platfrom para sagutin ang lahat ng katanungan ng kanyang followers.

May 22 milyong likes at 1 milyong followers na ang TikTok ni Ferry na @jonsbones. Ipinakita niya rito ang isang pader na puno ng mga spine ng tao at isang glass cabinet na puno naman ng bungo.

Ibinebenta ni Ferry ang mga buto sa halagang $7,000 o P390,000 pataas. Una umano niyang ginagawa ay tinutukoy kung saan galing ang mga kalansay.

Hindi kasi lahat ng State sa Amerika ay malayang magbenta ng human remain. Bawal ang ganitong kalakal sa Georgia, Tennessee o sa Louisiana. (Nethania Jan Lim)