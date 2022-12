13th month pay sa mga endo gov’t worker iratsada

Pinamamadali ni Deputy Speaker at Las Piñas Rep. Camille Villar ang pag-apruba ng panukala na layong gawing mandatory ang 13th month pay sa mga manggagawa sa gobyerno anuman ang kanilang employment status partikular ang mga job order at contractual employee.

Inihain ni Villar ang House Bill 6541 o ang proposed 13th Month Pay Law for Contractual and Job Order Personnel para sa kapakinabangan ng libo libong job order at contractual personnel na patuloy na nagtatrabaho sa gobyerno sa gitna ng hirap partikular ang tumataas na presyo ng mga bilihin.

“These temporary hires had been languishing in government agencies and state-owned corporations for several years, some even decades, and their work and competency could be akin with permanent hires,” ayon sa lady solon kasabay ng pagsasabi na ang mga manggagawang ito ay ginagawa rin ang trabaho ang mga regular na empleyado.

Sa ilalim ng panukala, nakasaad na karapatang tumanggap ng 13th month pay ng mga nakapagtrabaho ng minimum na tatlong buwan sa gobyerno bago ang Hulyo 1 ng taon at bago pa ang bigayan ng 13th month pay. (Eralyn Prado/Billy Begas)