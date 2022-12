Tips sa mga mamshie : Alamin paano maalis makapit na amag sa haybol

Isa ka rin ba sa mga namomroblema sa mabaho, mamasa-masa, at maitim na amag sa inyong bahay? Naku, dapat mo nang agapan ‘yan dahil bukod sa hindi cute tingnan sa bahay, alam mo bang meron din itong hatid na health risk?

Ayon sa eksperto, pwedeng magkaroon ng eye infection, throat irritation, ubo, bahing, at pagkahingal ang mga amag sa bahay. Kahit wala kang lung condition, pwede ka ring maapektuhan nito.

Kaya naman alamin mo na sa listahang ito ang mga paraan para maalis ang makapit na amag sa bahay mo.

Paano ba maiiwasan at maalis ang amag? Hindi sa relasyon tinutukoy kundi amag sa bahay gawa ng maulan na panahon.

Una, dapat magkaroon ng maayos na bentilasyon. Isang paraan para hindi magka-amag sa loob ng bahay ay ang pagbukas ng mga bintana sa umaga. Makakabuti din na iwasan magpatuyo ng nilabhan sa loob ng bahay.

Pangalawa, ay dehumidifying. May mga swak sa budget na dehumidifier na makikita sa mga online store. Makakatulong ito para mabawasan ang humidity na nagiging sanhi din ng amag.

Hair-blower. Kung may hair-blower sa bahay maaari itong gamitin, itapat lamang ito sa mga bintana para mabawasan ang naiipon na condensation.

Isa pang mura pero epektibong paraan ay paggamit ng white vinegar. Sa simpleng spray ng suka na may maligamgam na tubig sa area na may amag, maaari ba itong matanggal. Kailangan lang punasan ito pagkalipas ng isang oras.

Acetone at baking soda. Sa mga mahilig mag-pedicure, alam mo bang may doble purpose ang acetone. I-spray ito sa amag at maghintay ng tatlong oras bago ito punasan. Paalala lamang kailangan iwasan mababad ito sa araw para umepekto ito. (Nethaniah Jan Lim)