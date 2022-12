Super American Circus: Tuffy pang-‘Greatest Showman’ pasabog na show sa Pinas

“I’m happy to be here!” sabi ni Mr. Cornell ‘Tuffy’ Nicholas, ang CEO ng Global Entertainment Productions, at ringmaster ng gaganaping ‘Super American Circus’ na mapapanood sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts in Pasay City, mula December 21, 2022 until January 8, 2023.

Sinalubong nga si Tuffy nina Mr. Johanan Soyangco, at Mr. Edwin Chiong.

“I’m thrilled! I love the Philippines!” sabi ni Tuffy, na umaming nakapunta na siya sa Pilipinas noon pa, at hindi raw niya makakalimutan ang magandang karanasan niya.

Sinisiguro nga ni Tuffy na ang show sa Pilipinas ang magiging pinakamalaking circus event na prinodyus niya sa buong buhay niya.

Makikita nga ang mga nakakamanghang paandar ng mga nakasakay sa motor na paikot-ikot.

“We have motorcycles in the ball of steel. Beautiful areal ballet, acrobats, contortionist, funny clowns. I want you guys see it for yourself,” chika ni Mr. Tuffy.

Mala-‘The Greatest Showman’ nga raw ang magiging show nila. Na may mga singer rin na magpapasiklab, na mula sa America’s Got Talent, ha!

“That’s our theme. And we have an American singer! They joined just for here!” say niya.

Paulit-ulit nga niyang sinasabi na bigger, bigger ang show nila sa Pilipinas.

“Because we love the Philippines!” nakangiting sabi pa niya.

Bukod nga sa Maynila, dadayo rin sila sa Cebu at Davao. At ang mas bongga, magpi-perform din sila sa celebrity, at siyempre sa mga batang kapuspalad, ha!

“That’s great! They invite some less fortunate children to come to the show! That’s fantastic!” say pa niya.

Wish ni Mr. Tuffy na sa mga susunod nilang show, at kung saan mang panig ng mundo, ay may mga Pinoy talent na rin silang makakasama.

So, sa mga bet na bet manood ng mga bonggang circus, ito na ang chance niyo, ha!

Bitbitin na ang buong pamilya sa ‘Super American Circus’. Saksihan ang mga thrilling acts like the motorcycle team in the Globe of Danger, the amazing Sky Wheel, the High Flying Motorcycle, life challenging aerialists, beautiful aerial ballerinas, and amazing jugglers that will happily keep you hanging on the edge of your seats.

The Super American Circus will have performances at 3pm and 8pm beginning December 21, 2022. Tickets are available at SM Tickets in these prices: Php5,000, Php4,000, Php2,000 and Php1,000.