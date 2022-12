Showbiz couple nawasak relasyon sa malanding aktres

Nagulat kaming talaga sa nakarating sa aming balita.

Nagulat at nalungkot sa nangyayari ngayon sa marriage ng isang matagal ng showbiz couple at masasabing isa sa mga ideal couple sana.

Hindi rin nakaligtas sa matinding pagsubok ang marriage nila. Ang dahilan, may other woman ngayon ang actor na for the longest time, masasabing very faithful and loyal talaga sa kanyang actress-wife.

At ang ikinaloloka ng lahat, isang actress din ang third party.

Mismong mga nakakasaksi raw sa actor at sa third party actress ang nagsumbong na sa wife ni actor. Since siguro, tiwala talaga ang actress sa pagiging faithful ng kanyang asawa, kampante lang ito.

Pero, iba rin talaga ang woman’s instinct dahil hindi lang daw nito ina-address, pero may nararamdaman nga raw siyang kakaiba sa actor.

Sa ngayon, mukhang wino-work-out pa raw ng mag-asawa ang kanilang pagsasama. Though, matinding dagok ito sa dating payapa nilang marriage at family life.

Marami rin ang curious kung ano ang gagawin ni wife sa actress na obviously, nakipag-affair pa rin kahit alam na alam niyang may asawa ang actor.

‘Pag nagkataon, pang-kontrabida talaga ang role ni actress-third party, huh! (Rose Garcia)