Sapat na suporta sa pagnenegosyo, kailangan sa pagbangon, pag-unlad ng ekonomiya

Malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya sa buong mundo. Sa Pilipinas, nagdulot din ito ng negatibong epekto sa ating kabuhayan, kung saan maraming mga Pilipino ang nawalan ng trabaho at hanapbuhay at dumami ang mga pamilyang nagutom, lalo na noong unang taon ng pandemya.

Noong kasagsagan ng pandemya, hindi lamang bumagal kundi lumiit pa ang ating ekonomiya. Nagdulot ito ng pagtaas ng unemployment rate at pagbaba ng consumer spending sanhi na rin ng lockdowns noon. Kinailangan nating unahin ang proteksyon sa buhay at kalusugan ng ating mga kababayan.

Upang balansehin ang mga interes pangkalusugan at pangkabuhayan, nagpatupad ang gobyerno ng iba’t ibang hakbang upang suportahan ang pagbangon ng ekonomiya, kabilang ang mga stimulus package at pagbibigay ng assistance sa maliliit na negosyo, na ating ipinaglaban noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte at sinisikap na ipagpatuloy sa liderato ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “BongBong” Marcos, Jr. ngayon.

Dahil dito, unti-unti na pong bumabangon ang ating bansa. Sa katunayan, ikatlo ang Pilipinas sa buong Southeast Asia pagdating sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya ngayong 2022. Gayunpaman, naniniwala ako na para ma-sustain ang economic recovery na ito, dapat nating hikayatin ang mga kababayan natin na suportahan ang maliliit na negosyo sa kanilang komunidad at maging sa buong bansa.

Itinuturing ang maliliit na negosyo bilang “backbone” ng ating ekonomiya. Sa katunayan po, 99% ng registered businesses sa bansa ay MSMEs na nagbibigay ng trabaho sa 65% ng ating workforce. Ito ang dahilan kaya may suportang inilaan ang gobyerno para matulungan at gabayan sila upang mapalago ang kanilang kabuhayan.

Sinabi ni Pangulong Marcos, Jr. sa 2022 Go Negosyo OFW Summit kamakailan lang na pinalalakas ng gobyerno ang suporta nito sa entrepreneurship bilang isang paraan para magkaroon ng karagdagang kita, hindi lamang ang mga Pilipino sa ating bansa, kundi maging ang overseas Filipino workers.

Sa kadahilanang din ito kaya po ako naglilibot sa buong bansa upang hikayatin ang mga Pilipino na mag-umpisa ng kanilang sariling negosyo, gaano man kaliit, sa tulong ng mga programa ng gobyerno, gaya ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ng Department of Social Welfare and Development.

Mas masarap sa pakiramdam kapag pinagpawisan at pinaghirapan po ang pagnenegosyo. Sa tulong ng mga inisyatibang ito, mabibigyan kayo ng puhunan para mapalago ang inyong negosyo. Kapag lumago ang inyong negosyo, ang payo ko lang ay dalhin ninyo ang kita sa inyong mga pamilya. Unahin natin ang tiyan ng bawat Pilipino para walang magutom at mas mabilis makaahon sa hirap.

Isa po si Manong Herminio Simple, tricycle driver mula sa Caloocan City, sa nabigyan natin ng kaunting tulong at nakinabang din sa SLP ng DSWD. Aniya, mahigit sampung taon nang labandera ang kanyang misis nang dumating ang pandemya. Dahil dito, naudlot ang kanilang hanapbuhay. Nagpasalamat din siya sa livelihood assistance na kanyang natanggap at plano nilang magtayo ng maliit na lugawan o karinderya upang mapalago ang kanilang puhunan.

Isa pang natulungan ng SLP ng DSWD ay si Melanie Legaspi ng Batangas. May limang anak si Melanie at may kapansanan ang kanyang asawa kaya napakalaking tulong ng assistance na kanyang natanggap para makapag-umpisa ng kanilang negosyo at masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang mga anak.

Patuloy rin po ako sa pagsusulong ng mga reporma at mga panukala na layuning maisayos ang kondisyon ng mga manggagawang Pilipino at suportahan ang maliliit na negosyo sa Pilipinas.

Kabilang po riyan ang aking Senate Bill No. 424 na layuning i-institutionalize ang “One Town, One Product” program ng Department of Trade and Industry. Ang OTOP ay isang programa na nagbibigay ng assistance sa MSMEs sa pagtataguyod at pagpo-promote ng kanilang mga produktong Pilipino na gawa sa iba’t ibang bayan, lungsod, at lalawigan sa bansa.

Isinumite ko ring muli ang aking Senate Bill No. 1182, na layuning i-institutionalize ang programang Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises.

Naglalayon ito na palakasin ang kapasidad ng financial institutions ng gobyerno, gaya ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, upang makapagbigay ang mga ito ng kinakailangang tulong pinansyal sa MSMEs, at iba pang “strategically important companies.”

Hangad natin na maisabatas ang mga ito nang sa gayon ay agaran silang makatulong sa ating mga negosyo at manggagawa na makabangong muli mula sa pandemya.

Malaki ang gagampanang papel ng mga bago at maliliit na negosyo sa mabilis at tuluy-tuloy ng paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga produkto at serbisyo, makakatulong ang mga ito na pasiglahin muli at lumikha ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino.

Kaya tangkilikin po natin ang sariling atin para masigurong walang Pilipinong maiiwan sa ating muling pagbangon. Tiyakin natin na ang ating bansa at ekonomiya ay nasa magandang posisyon upang malampasan ang kahit anumang hagupit ng pagsubok na ating haharapin.