Sa ‘Maid In Malacanang 3’: Jose, Agot, Tuesday bet gawing Digong, Leni, Miriam

Ibang klase talaga si Direk Darryl Yap. Imagine, ginagawa pa lang ngayon ang pelikulang ‘Martyr Or Murderer’ na part 2 nga ng ‘Maid In Malacanang’ heto at pinaplano na pala ang part 3 nito, ha!

Heto nga ang chika ni Direk Darryl sa kanyang Facebook page:

“Habang nagbabyahe kami papuntang Pagudpud, tumawag ang boss ko at na-realize ko na Dec. 7 pala ang binigay ng Viva para sa final casting ko ng #MAM o ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’, ang part 3, kung saan aabot na ito sa pagkapanalo ni PBBM ngayong 2022.

Log in to Facebook

Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.

“Aside from having artistas for the Marcoses sa kanilang current age, sumasakit ang ulo ko sa tanong na ito:

“Sino ang gaganap na Rodrigo Duterte, Inday Sara Duterte

Leni Robredo, Miriam Defensor Santiago?

“Ngumunguya na ako ng 4 na biogesic!”

Siyempre, pinasok ng kalokohan ang ibang netizen, at kung sino-sino ang sina-suggest nila, ha! Ang tataba talaga ng mga utak ng mga netizen pagdating sa kalokohan.

Naglabasan nga ang mga pangalan ni Agot Isidro para raw kay Leni. Si Jose Manalo para raw kay Digong. Si Tuesday Vargas para kay Miriam.

Ang iba, nakigulo na lang, kaya super suggest na isama sina Melai Cantiveros, Pokwang, Michael V. at kung sino-sino pang komedyante.

Pero, may mga nag-suggest na dapat ikonsider at mukhang seryoso at potensiyal, ha! Lumabas nga ang pangalan ni Aiko Melendez na perfect gumanap bilang Inday Sara.

Well, abangan na lang natin ang mga susunod na ganap. (Rb Sermino)