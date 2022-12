Rufa Mae namalimos ng suporta sa TikTok

Nakabalik na ng Pilipinas si Rufa Mae Quinto pagkatapos ng ilang linggong bakasyon sa Amerika kunsaan nag-celebrate ito ng kanyang 6th wedding anniversary kasama ang mister na si Trevor Magallanes.

Naka-base sa San Francisco, California si Trevor dahil sa trabaho nito, kaya sina Rufa Mae at ang anak nilang si Alexandria ang lumilipad pa-Amerika para makasama nila ito.

Pinost ni Rufa Mae ang naging date night nila sa Instagram last December 4. Ito raw ang wedding anniversary date nila. Kinasal sila noong November 25, 2016 kaya six years na sila.

Tama lang daw ang pagbalik ni Rufa Mae sa Pilipinas dahil makakatulong siya sa promotion sa kinabibilangan niyang official entry ng 2022 Metro Manila Film Festival na ‘My Teacher’ na ang mga bida ay sina Joey de Leon, Toni Gonzaga.

Pinost ni Rufa Mae ang isang TikTok video nila ni Kakai Bautista habang nasa set sila ng ‘My Teacher’.

“Teacher me. Eto na talaga kaming mga teachers , faculty members . Kapag behind the scenes ito ang ganap … #myteacher #mmff2022 #movie #chritmasmovie #christmas #tincnafilms Staring @celestinegonzaga @angpoetnyo @misscarmi_

@iamandalioloisa âm @iamr2alonte @paulinemendoza_ ad many moresss. Directed by @paulsoriano1017 . December 25,2022.

Watch kayo Mga friends! Masaya Naman pala mag tiktok @ilovekaye congratulations sa new song and sa go go golden voice mo. Makapag tiktok na nga please naman follow naman dyan @rufamaequinto1 . Parang awa ny’o ng mga friends, guysh , country Mn and romances. Madibdibang step sa dibdib! A Go go go (dancer me)!” (Ruel Mendoza)