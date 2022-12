Purdoy na driver kinandado ng holdaper

Abot-abot ang pasasalamat sa Diyos ng isang driver na nakaligtas matapos itong holdapin ng kanyang pasahero at ikandado sa compartment ng minamaneho nitong taxi sa Valenzuela City noong Martes.

Nagtamo ng mga sugat sa ulo at leeg si Roldan Nabiuong, 39, residente ng Novaliches, Quezon City makaraan siyang inuntog sa sasakyan at sakalin ng suspek na si Carlos Tamayo, ng Purok 5, San Agustin, Hagonoy, Bulacan.

Ayon kay P/Lt. Armando Delima, hepe ng Station Investigation Unit (SIU), isinakay ng biktima sa kanyang taxi si Tamayo sa Mac Arthur Highway, Barangay Potrero, Malabon City at nagpahatid sa Barangay Maysan sa Valenzuela bandang alas-kuwatro ng madaling-araw.

Pagsapit sa Marcelo St., tinutukan siya nito ng patalim, nagdeklara ng holdap at kinuha ang kanyang P400 cash sa wallet.

Dahil kalalabas lang at wala pang kita, nagalit si Tamayo sa maliit na perang nakulimbat kaya pinababa niya ito sa sasakyan, inuntog, iginapos ang kamay at paa saka ikinulong sa compartment ng taxi.

Habang tumatakbo ang taxi, sinisipa at inuuntog umano niya ang compartment hanggang bumukas ito at sinabayan niya ng talon kahit pa mabilis ang andar. Tiyempong nagpapatrolya ang mga operatiba ng Sub-Station 9 (SS-9) ng Valenzuela Police Station at hiningan niya ito ng tulong,

Hinabol at nakorner ng mga pulis ang suspek sa kahabaan ng Barangay Maysan Road. Kinasuhan ito ng robbery with threats and intimidations, paglabag sa Republic Act 10883 o New Carnapping Act of 2016. (Orly Barcala)